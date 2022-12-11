"الجاسر": منظومة النقل والخدمات اللوجستية تحصد ثمار برامج الإصلاحات والتطوير المستمرة

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تحصد ثمار برامج الإصلاحات والتطوير المستمرة في كافة قطاعات المنظومة منذ أن أطلق سمو ولي العهد -حفظه الله- الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية العام الماضي، والتي انعكست على نتائج المؤشرات الدولية والمنجزات التشغيلية في قطاعات المنظومة.
وقال "الجاسر" في المؤتمر الصحفي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام 2023: إن شهادة البنك الدولي عن ارتفاع كفاءة الموانئ السعودية عالميًّا، وتحقيق موانئ المملكة للصدارة الدولية بين 370 ميناء في مختلف أنحاء العالم؛ تؤكد فاعلية برامج الإصلاح والتطوير التي يقودها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فقد حقق ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى عالميًّا وميناء جدة الإسلامي المرتبة 8 عالميًّا من حيث الكفاءة التشغيلية، مع ارتفاع حجم أطنان المناولة بنسبة 10٪ هذا العام؛ مما يدعم الحركة التجارية، ويعزز النمو، ويرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأكد "الجاسر" أن قطاع الطيران والمطارات وهما عصب رئيسي لصناعة الخدمات اللوجستية؛ يشهد كذلك تطورات مضطردة في الأداء التشغيلي؛ حيث تم إطلاق أول منطقة لوجستية خاصة في المملكة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وإعلان شركة آبل العالمية كأول مستثمر دولي فيها، وأيضًا حققت 4 مطارات سعودية مراكز متقدمة في وفق تصنيف تراكس العالمي، كما تم اكتمال التحول المؤسسي لـ25 مطارًا بالمملكة، وإنجاز عدد من مشاريع التوسعة في مطارات المملكة خلال هذا العام؛ بما في ذلك افتتاح الصالة 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي، لترسيخ مكانة المملكة كمركز للربط الجوي والبحري والبري.
وكشف وزير النقل والخدمات اللوجستية عن ارتفاع نسبة دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية كقطاع داعم وممكن بنسبة 16% في الناتج المحلي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ مما يسهم في دعم وتنويع القاعدة الاقتصادية؛ موضحًا أن المملكة تشهد حاليًا وبدعم القيادة مرحلة تأسيس صناعة الخدمات اللوجستية لأول مرة لدعم النمو المستدام وخفض الكلف الاقتصادية؛ مشيرًا إلى إطلاق 19 منطقة لوجستية في الرياض وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وعدد من مدن المملكة، توفر فرصًا استثمارية بقيمة ٢٩ مليار ريال، لترسيخ مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية؛ حيث أعلنت كبرى الشركات العلمية مثل ميرسك وآبل، عن بدء أعمالها في المناطق اللوجستية السعودية؛ مما يسهم في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي بشبكات التجارة والنقل العالمية، ويؤكد النظرة الثاقبة والرؤية النيرة للقيادة الرشيدة حيال قدرة وفاعلية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم النمو الاقتصادي، من خلال جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوليد الوظائف، وتعزيز مكانة المملكة كمحور لوجستي عالمي.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية إنه تم خلال العام 2022 الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية محلية وإقليمية ودولية؛ مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتوليد مزيد من فرص التوظيف؛ مؤكدًا أن المملكة ماضية في تأسيس المناطق اللوجستية لتمكين استراتيجية الصناعة والتجارة والسياحة، وتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
وكشف عن أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية رفعت طاقتها التشغيلية خاصة في موانئ ومطارات المملكة للحفاظ على تدفق سلاسل الأمداد المحلي والإقليمي وإطلاق حزمة من المبادرات للحد من ارتفاع أسعار النقل البحري العالمي، فجاءت نِسَب الارتفاع في المملكة جراء تلك المبادرات ولله الحمد في مستويات جدًّا منخفضة على الجانب الاقتصادي؛ حيث أسهمت تلك المبادرات في انضباط حركة سلاسل الإمداد.
ونوه "الجاسر" بارتفاع الطاقة التشغيلية في خطوط السكة الحديدية؛ حيث ارتفعت نسبة نقل الركاب عبر القطارات 100% وبمعدل 4.9 ملايين راكب هذا العام؛ فيما ارتفعت نسبة نقل البضائع عبر القطارات 22% وبمعدل 25 مليون طن مما يسهم في خفض الكلف وحماية شبكة الطرق وإزاحة قرابة 1.8 رحلة شاحنة.
وأضاف وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن خطوط السكك الحديدية شهدت هذا العام تدشين محطة سكة الحديد في (القريات)، وانطلاق أولى الرحلات بين الرياض والقريات، وإطلاق خدمة نقل السيارات عبر القطارات، وكذلك تدشين الخط الحديدي الرابط بين شبكة قطار الشرق (الدمام- الرياض) وشبكة قطار الشمال، ومشروع شبكة الخطوط الحديدية الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية، وكذلك توقيع عقد تشغيل الميناء الجاف بالرياض، لإتاحة إعادة التصدير ونقل البضائع من الرياض إلى ميناء الملك عبدالعزيز السكك الحديدية؛ مما يسهم في دعم وتمكين استراتيجية الصناعة والتجارة والسياحة.
وفي قطاع الطرق، أكد استمرار صدارة المملكة عالميًّا في مؤشر ترابط شبكة الطرق؛ حيث أسهمت أعمال السلامة والصيانة في خفض الوفيات على الطرق بما نسبته 12.5 حالة لكل 100 ألف شخص، متجاوزة بذلك مستهدف عام 2022.
وقال إن الوزارة ستواصل رفع الجودة والسلامة على شبكة الطرق الرئيسية بالمملكة؛ حيث تُعد وزارة النقل والخدمات اللوجستية أول جهة حكومية تنتقل لعقود الأداء الهادفة إلى رفع الكفاءة المالية والجودة في مشاريع الطرق؛ منوهًا بارتفاع معدل انضباط تنفيذ المشاريع، وعدم تأخرها أو تعثرها في وزارة النقل والخدمات اللوجستية من 40٪ في 2017 إلى 93٪ في 2022؛ مشيرًا إلى بدء تنفيذ أكبر مشروع لربط 200 مدينة ومحافظة بخدمات النقل العام بالحافلات لخدمة 6 ملايين راكب سنويًّا.
واختتم "الجاسر" حديثه بأن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع برامج توطين الوظائف في منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ حيث ساهم ارتفاع كفاءة الأداء في نمو عدد الوظائف في المنظومة بما يقدر بـ288 ألف وظيفة، وبنسبة نمو تُقدر بـ13% مقارنة بالعام الماضي؛ منها 92 ألف وظيفة يعمل بها الآن سعوديون وسعوديات وبنسبة نمو تُقدر بـ53% مقارنة بالعام الماضي، تشمل وظائف ومهنًا تخصصية ومساندة لتوطين المهن في القطاع، وتوسيع فرص التوظيف، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل في معاهد المنظومة لتنمية رأس المال البشري.