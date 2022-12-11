"الجاسر": منظومة النقل والخدمات اللوجستية تحصد ثمار برامج الإصلاحات والتطوير المستمرة

وكشف وزير النقل والخدمات اللوجستية عن ارتفاع نسبة دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية كقطاع داعم وممكن بنسبة 16% في الناتج المحلي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ مما يسهم في دعم وتنويع القاعدة الاقتصادية؛ موضحًا أن المملكة تشهد حاليًا وبدعم القيادة مرحلة تأسيس صناعة الخدمات اللوجستية لأول مرة لدعم النمو المستدام وخفض الكلف الاقتصادية؛ مشيرًا إلى إطلاق 19 منطقة لوجستية في الرياض وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وعدد من مدن المملكة، توفر فرصًا استثمارية بقيمة ٢٩ مليار ريال، لترسيخ مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية؛ حيث أعلنت كبرى الشركات العلمية مثل ميرسك وآبل، عن بدء أعمالها في المناطق اللوجستية السعودية؛ مما يسهم في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي بشبكات التجارة والنقل العالمية، ويؤكد النظرة الثاقبة والرؤية النيرة للقيادة الرشيدة حيال قدرة وفاعلية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم النمو الاقتصادي، من خلال جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوليد الوظائف، وتعزيز مكانة المملكة كمحور لوجستي عالمي.