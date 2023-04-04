"تراحم من مجتمعنا".. حملة سنوية بمؤازرة جميع المواطنين للوقوف بجانب المستفيدين

حيث انطلقت المسيرة التعريفية المكونة من الدراجـات النارية من (الرياض بارك، ومن ثم طريق الأمير تركي الأول مرورًا بالتخصصي والتحلية والدائري الشمالي وصولاً إلى واجهة الرياض على طريق المطار) حاملين أعلام لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض (تراحم).