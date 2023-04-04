"تراحم من مجتمعنا".. حملة سنوية بمؤازرة جميع المواطنين للوقوف بجانب المستفيدين

أعرب المدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض أحمد اليحيا عن تطلعه بتحقيق حملة (تراحم من مجتمعنا) لأهدافها، أوضح أنها باتت حملة سنوية بتعاضد ومؤازرة سائر أفراد المجتمع للوقوف بجانب المستفيدين.
ونوه اليحيا لـ"سبق"، بأن الاهتمام بالمستفيدين نابع من اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بهذه الفئة التي غاب عنها عائلها دون ذنب لهم، مثمنًا توجيه ودعم أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجنة على الدعم والتوجيه المستمر منه.
ودعا في هذا الصدد رجال الأعمال والجهات المانحة والقطاع الخاص وكل أفراد المجتمع بالمساندة والمشاركة في دعم هذه الحملة لسد احتياجات المستفيدين من خدمات اللجنة والتخفيف عن كاهلهم.
وبيّن اليحيا أهمية حملة اللجنة التسويقية والإعلامية للعام الحالي 1444 هـ, تحت شعار (تراحم - من مجتمعنا) والتي تهدف إلى تقديم الدعم للمستفيدين بعد فقد عائلهم، إضافة إلى المفرج عنهم من السجناء.
وكانت قافلة (تراحم من مجتمعنا) قد انطلقت بمسيرة بالدراجات النارية بالرياض للتعريف بتراحم وخدماتها بالتعاون مع جمعية دراجين والجهات الأمنية ذات العلاقة وبدعم ومباركة من مقام إمارة منطقة الرياض.
حيث انطلقت المسيرة التعريفية المكونة من الدراجـات النارية من (الرياض بارك، ومن ثم طريق الأمير تركي الأول مرورًا بالتخصصي والتحلية والدائري الشمالي وصولاً إلى واجهة الرياض على طريق المطار) حاملين أعلام لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض (تراحم).
وتستهدف الحملة التي تنفذ خلال شهر رمضان المبارك للعام 1444هـ 1900 مستفيد، مستهدفة (القطاع الأهلي والمؤسسات المانحة وكل أفراد المجتمع) والداعمين من أهل الخير.