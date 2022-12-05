"بيئة القنفذة" تنظم حملة لتشجير وتنظيف الأودية والشواطئ والجزر

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، حملة تشجير وتنظيف الأودية والشواطئ بمحافظة القنفذة بمشاركات عدة جهات حكومية وخاصة ومتطوعين .
وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع والقطاعات المختلفة ورفع حس المسؤولية لتصحيح السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة، إضافة إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها .
ويأتي ذلك تماشياً مع قيم وزارة البيئة تجاة المسؤولية المجتمعية كجزء لا يتجزأ من هوية الوزارة ، عبر طرح وتنفيذ المبادرات والفعاليات التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في المجتمع الذي ننتمي إليه.
وأضاف "المعيدي" أنه لمن دواعي سرورنا التنظيم والمشاركة في حملة تنظيف شواطئ المحافظة، كما نتطلع مستقبلاً لاستضافة المزيد من الفعاليات المماثلة من أجل نشر الوعي البيئي وغرس ثقافة الاستدامة.