"بيئة القنفذة" تنظم حملة لتشجير وتنظيف الأودية والشواطئ والجزر

ويأتي ذلك تماشياً مع قيم وزارة البيئة تجاة المسؤولية المجتمعية كجزء لا يتجزأ من هوية الوزارة ، عبر طرح وتنفيذ المبادرات والفعاليات التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في المجتمع الذي ننتمي إليه.