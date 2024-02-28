فريق طبي بمستشفى رابغ ينجح في استئصال كيس كبير على المبيض لأربعينية

نجح فريق طبي بمستشفى رابغ العام، عضو تجمَّع جدة الصحي الثاني، في إجراء عملية باستخدام منظار البطن الجراحي لاستئصال كيس كبير على المبيض الأيسر بحجم (٨x٦ سنتيمترات) لسيدة في الأربعينيات من عمرها.
وفي التفاصيل، أوضح الفريق الطبي للحالة، المكوَّن من رئيس قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى رابغ د. أيمن أبو العلا، ود. كيورك سامارجيان، ود. فاطمة رومي، أن المريضة كانت تعاني آلامًا شديدة في الحوض ناتجة من وجود بطانة الرحم المهاجرة (Endometriosis)، وهو واحد من الأمراض التي ينتج منها التصاقات شديدة وأكياس على المبيض.
وأكد الفريق الطبي أن خدمة المناظير الجراحية التشخيصية والعلاجية لأمراض النساء والتوليد تعمل بالعديد من حالات استئصال الحمل خارج الرحم ومناظير البطن والرحم التشخيصية والعلاجية.
وتعد هذه الخدمة من التقنيات الطبية الحديثة، التي يقدمها مستشفى رابغ لتطبيق سهولة الوصول، وجودة الرعاية، والكفاءة، وتحسين القيمة، والصحة السكانية والوقاية، وجودة الحياة الوظيفية؛ لتحقيق أهداف التحول الوطني في قطاع الصحة لرؤية السعودية 2030م.