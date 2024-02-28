فريق طبي بمستشفى رابغ ينجح في استئصال كيس كبير على المبيض لأربعينية

وفي التفاصيل، أوضح الفريق الطبي للحالة، المكوَّن من رئيس قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى رابغ د. أيمن أبو العلا، ود. كيورك سامارجيان، ود. فاطمة رومي، أن المريضة كانت تعاني آلامًا شديدة في الحوض ناتجة من وجود بطانة الرحم المهاجرة (Endometriosis)، وهو واحد من الأمراض التي ينتج منها التصاقات شديدة وأكياس على المبيض.