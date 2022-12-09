"الحصيني": أمطار وبَرَد على الرياض والقصيم والشرقية ومكة وحائل والشمالية والجوف

توقّع المتخصّص في شؤون المناخ والطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ في اليوم الثالث من المربعانية، اليوم الجمعة، استمرار الحالة الممطرة السابعة لموسم 1444هـ، وهطول أمطارٍ متفاوتة من مكانٍ الى آخر من متوسطة لغزيرة وحبات بَرَد على عموم منطقة الرياض، إضافة إلى أجزاءٍ من القصيم والشرقية ومكة المكرّمة وحائل والشمالية والجوف وقطر والبحرين والإمارات.
كما توقّع أن تمتد إلى أجزاءٍ من: الباحة وعسير وجازان وعُمان، وفرصة السيول من متوسطة إلى قوية ورياح على أجزاءٍ منها.
قوة الحالة كما ترسمها النماذج العددية للطقس بالترتيب محافظات ومراكز شقراء وثادق وحريملاء، وجنوب المجمعة، فالدرعية والعاصمة الرياض، مكة المكرّمة والليث والقنفذة وجازان.