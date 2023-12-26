"الخريف" يترأس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة في دورتها الـ11

وستشهد الزيارةُ توقيعَ عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في مجالات البحث العلمي الزراعي، والصناعة، والمياه، وحماية البيئة، والأرصاد الجوية والمناخ، والسياحة، والعمل، وعدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين.