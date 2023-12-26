"الخريف" يترأس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة في دورتها الـ11

يترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وفدَ المملكة في اجتماعات اللجنة السعودية التونسية المشتركة، في دورتها الحادية عشرة، والمشاركة في منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي.
وتتضمن زيارة "الخريف" إلى تونس، عقدَ عدد من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين الحكوميين التونسيين؛ بهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما، وتعزيز الفرص الاستثمارية.
وستشهد الزيارةُ توقيعَ عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين على هامش أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في مجالات البحث العلمي الزراعي، والصناعة، والمياه، وحماية البيئة، والأرصاد الجوية والمناخ، والسياحة، والعمل، وعدد من الاتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين.
يُذكر أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة، عقدت أعمال دورتها العاشرة في العاصمة السعودية الرياض، في أواخر شهر أبريل 2019م، وشهدت توقيع عدة اتفاقيات تعاون مشترك، تهدف إلى تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب بحث الشراكات الثنائية بين الجانبين في عدد من المجالات.