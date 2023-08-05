"منشآت" تنظِّم دورات تدريبية لرواد الأعمال في الرياض وجدة والخبر

وشارك أكثر من 120 مستفيداً من رواد الأعمال في 4 ورش عمل تدريبية قدمتها "منشآت" الأسبوع الماضي، ضمن مبادرة الإعلام الريادي، حيث ركزّت على عدد من المحاور منها كيفية الظهور الفعّال لرواد الأعمال عند الحديث والتسويق لمشاريعهم أمام المستثمرين، مع العمل على تشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التعريف بمشاريعهم الريادية عبر طرق احترافية ومبتكرة، ومواكبة أبرز التقنيات الإعلامية في هذا المجال.