"نجم" تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة ودورها في تمكين قطاع تأمين المركبات

استعرضت شركة نجم لخدمات التأمين، بصفتها راعيًا للتمكين، أبرز ابتكاراتها الرقمية ومبادراتها التقنية في تطوير منظومة التأمين وتعزيز السلامة المرورية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (INGATE)، الذي نظمته هيئة التأمين في الرياض من 10 إلى 12 نوفمبر 2025م، تحت رعاية معالي وزير المالية ورئيس برنامج تطوير القطاع المالي، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومشاركة معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، إضافة إلى نخبة من القيادات الحكومية وصناع القرار والخبراء والمستثمرين في قطاع التأمين من داخل المملكة وخارجها.
وشاركت "نجم" في جلسات حوارية وورش عمل لإبراز دورها في خدمة قطاع تأمين المركبات، كما قدّمت عبر جناحها التفاعلي مشاريعها المبتكرة في مجالات التأمين الذكي ورؤيتها لإحداث نقلة نوعية في سلوكيات قائدي المركبات، وتشجيع ممارسات القيادة الأكثر أمانًا، من خلال منظومة تيليماتكس، التي تعتمد على أحدث التقنيات لتحليل بيانات القيادة المتقدمة ومعالجتها، بما يوفر رؤى حول سلوكيات القيادة، ويساهم في تقليل الحوادث وتحسين السلامة على الطرق.
وشهد جناح "نجم" في اليوم الأول زيارة معالي الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، الذي اطّلع على أبرز مبادرات الشركة التقنية ومنصاتها الرقمية، كما دشّن الهوية الجديدة لمبادرة "نجم كُنكت" (Najm Connect)، التي تأتي كامتداد وتطوير لمبادرة التليماتكس السابقة، حيث تمثل النسخة المطوّرة والأكثر شمولًا في ربط بيانات القيادة وتحليل المخاطر وتقديم حلول تأمينية قائمة على السلوك الفعلي للسائقين.
وتحدّث الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة نجم الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الخلف في أحد جلسات الحوار الرئيسية للمؤتمر التي جاءت بعنوان "بناء الثقة في السوق – حماية المستهلك وتعزيز الثقة"، مؤكدًا أن الثقة والشفافية تمثلان أساس استدامة قطاع التأمين.
وأوضح أن "نجم" تعمل على ترسيخ العدالة والموثوقية عبر حلولها الرقمية المتقدمة مثل شبكة نجم لإصلاح المركبات (NRN) ومبادرة التليماتكس (Telematics) التي تربط تقييم المخاطر بالسلوك الفعلي للسائقين وتكافئ الملتزمين بأسعار تأمينية عادلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى جهود الشركة في حماية المستهلك ومكافحة الاحتيال التأميني من خلال تطوير مؤشرات دقيقة لاكتشاف الاحتيال في الحوادث المرورية تحت إشراف هيئة التأمين وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بما يعزز النزاهة ويحفظ حقوق المؤمن لهم.
وبرزت "نجم" بحضورها الفاعل ضمن الجلسات الحوارية التفاعلية التي تناولت مستقبل التقنيات التأمينية ودور الحلول الرقمية في تطوير القطاع، من بينها ورشة بعنوان"التليماتكس: المحرّك الجديد لابتكار التأمين" بمشاركة المهندس فارس حلمي، نائب الرئيس للتسويق والاستراتيجية، حيث تحدث عن أنظمة التليماتكس ودورها في تعزيز الأمان وربط البيانات التأمينية و تحليل سلوك القيادة وتحفيز السائقين الملتزمين. كما شارك المهندس فارس بجلسة حوارية أخرى بعنوان "تأمين الطرق – دور نجم في تعزيز السلامة المرورية الوطنية" التي ركزت على أحدث مبادرات الشركة في دعم جهود السلامة وخفض الحوادث المرورية.
وتميّزت "نجم" في هذا المؤتمر بجناحها الجاذب على مساحة تجاوزت 250 مترًا مربعًا، جمع بين الابتكار التقني والتجربة البصرية، ووفّر تجربة متكاملة تُعرّف الزوّار على أحدث حلول الشركة الرقمية ومبادراتها التقنية.
وضم الجناح عروضًا رقمية حيّة وشاشات تفاعلية ومحاكي قيادة (Car Simulator)، إلى جانب شجرة نجم الرقمية (Najm Digital Tree) و"متحف نجم للابتكار" الذي عرض نماذج من التقنيات الحديثة المستخدمة في منظومة الخدمات التأمينية.