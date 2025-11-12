"نجم" تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة ودورها في تمكين قطاع تأمين المركبات

استعرضت شركة نجم لخدمات التأمين، بصفتها راعيًا للتمكين، أبرز ابتكاراتها الرقمية ومبادراتها التقنية في تطوير منظومة التأمين وتعزيز السلامة المرورية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (INGATE)، الذي نظمته هيئة التأمين في الرياض من 10 إلى 12 نوفمبر 2025م، تحت رعاية معالي وزير المالية ورئيس برنامج تطوير القطاع المالي، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومشاركة معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، إضافة إلى نخبة من القيادات الحكومية وصناع القرار والخبراء والمستثمرين في قطاع التأمين من داخل المملكة وخارجها.