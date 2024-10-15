القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التونسية بذكرى الجلاء لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية التونسية، بهذه المناسبة، وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.