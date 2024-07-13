طقس السبت.. حار إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح بالرياض والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي، كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، كذلك مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.