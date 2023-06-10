هواتف ومَبلغ مالي.. الإطاحة بمواطن لترويجه الحشيش والإمفيتامين بسكاكا

قبضت شرطة منطقة الجوف، على مواطن بمدينة سكاكا؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضُبِط بحوزته هواتف متنقلة ومبلغ مالي.
وتم توقيف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.