الإطلاق المرتقب لعلامتي OMODA JAECOO في السعودية في 29 يوليو 2024

من المقرر أن تقوم شركة OMODA JAECOO بإطلاق طزاتها المنتظرة في السوق السعودي في 29 يوليو 2024. هذا الإطلاق قد أثار الكثير من الترقب داخل صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط. رغم حجم السوق الكبير، إلا أن السوق السعودي يواجه تحديات، خاصة فيما يتعلق بتوافر الخدمات وقطع الغيار. السوق مشبع بعدة علامات تجارية، ولكن لا يتم توزيع أي منها بشكل مباشر من قبل الشركات الأم، مما يخلق فجوة بين المستهلكين النهائيين والمصنعين. ومع ذلك، تتجه OMODA JAECOO لتغيير هذا الديناميكية من خلال تقديم نفسها كعلامة تجارية تركز على المستهلك وتعطي الأولوية للتفاعل المباشر مع عملائها. إليك ما يميز OMODA JAECOO: