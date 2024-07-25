الإطلاق المرتقب لعلامتي OMODA JAECOO في السعودية في 29 يوليو 2024

من المقرر أن تقوم شركة OMODA JAECOO بإطلاق طزاتها المنتظرة في السوق السعودي في 29 يوليو 2024. هذا الإطلاق قد أثار الكثير من الترقب داخل صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية، وهي أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط. رغم حجم السوق الكبير، إلا أن السوق السعودي يواجه تحديات، خاصة فيما يتعلق بتوافر الخدمات وقطع الغيار. السوق مشبع بعدة علامات تجارية، ولكن لا يتم توزيع أي منها بشكل مباشر من قبل الشركات الأم، مما يخلق فجوة بين المستهلكين النهائيين والمصنعين. ومع ذلك، تتجه OMODA JAECOO لتغيير هذا الديناميكية من خلال تقديم نفسها كعلامة تجارية تركز على المستهلك وتعطي الأولوية للتفاعل المباشر مع عملائها. إليك ما يميز OMODA JAECOO:
لأول مرة في تاريخ صناعة السيارات السعودية، ستدخل شركة OMODA JAECOO السوق كموزع مباشر. هذا النهج غير المسبوق يعني أن المستهلكين يمكنهم الاستثمار في سياراتهم بضمان أنهم يتلقون الرعاية والاهتمام المباشرين من الشركة الأم. وقد أنشأت OMODA JAECOO مكتبها الرئيسي الدولي في قلب الرياض، مما يشكل تباينًا كبيرًا مع نموذج التوزيع التقليدي السائد في الشرق الأوسط.
وقال سكوت وانغ، رئيس العلامة في السعودية: "نعتقد أن أفضل طريقة لرعاية عملائنا هي أن نكون متصلين بهم مباشرة. بالنسبة لعلامة تجارية عالمية مثل OMODA JAECOO، كان من الضروري دخول السوق السعودي بالطريقة الصحيحة." وأضاف: "لقد قمنا بتنفيذ هذا النموذج التجاري في 20 دولة أخرى على مستوى العالم، وبعد رؤية نجاحه، قررنا جلبه إلى السوق السعودي.
لطالما عانى المستهلكون في السوق السعودي من نقص قطع الغيار، مما يؤدي غالبًا إلى فترات انتظار طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر، وللتعامل مع هذه المشكلة بشكل مباشر، أنشأت OMODA JAECOO مستودعًا خاصًا بها في الدمام، يضمن توفر 100% من قطع الغيار. تضمن المنشأة أن الأجزاء يمكن توصيلها في غضون 24 إلى 28 ساعة إلى أي مكان في السعودية. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لفتح المزيد من مراكز قطع الغيار في مدن مختلفة عبر المملكة.
وقامت شركة شيري إنترناشيونال، الشركة الأم، بنشر فريق تشغيل محلي للحفاظ على المعايير الدولية. هذه المبادرة ستزيل العقبات، مما يمكن OMODA JAECOO من الازدهار في السوق السعودي. علاوة على ذلك، سيتم دمج محطات الخدمة مع كل صالة عرض، مما يجعل معظم مواقعها توفر ثلاثة جوانب (3S) مبيعات (Sales)، قطع غيار (Spare parts)، وخدمات (Service). هذا الإعداد يضمن أن العملاء لن يواجهوا فترات انتظار طويلة للمواعيد.
في عام 2024، تخطط OMODA JAECOO لفتح 20 صالة عرض، مع 20 أخرى مخطط لها لعام 2025، بهدف التغطية الشاملة لصالات عرض الخدمات الثلاثة (3S) عبر المملكة العربية السعودية.
دخول OMODA JAECOO إلى السوق السعودي يمثل تغييرًا كبيرًا لصورة السيارات، واعدًا بتحسين خدمة العملاء وتوافر قطع الغيار، ووضع معايير جديدة لرضا المستهلكين. 29 يوليو هو موعد إطلاق العلامة التجارية في الرياض، السعودية.