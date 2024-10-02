المملكة تفوز باستضافة مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026

وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن استضافة المملكة لهذا الحدث البارز يعكس المكانة العالمية الرائدة للمملكة وحضورها الفعّال في المنظمات الدولية، وامتدادًا لتطور النيابة العامة السعودية على المستوى الدولي، وتأكيدًا على دورها المحوري في تعزيز العدالة وترسيخ مبدأ التواصل القضائي الدولي، مشيرًا إلى أن الاستضافة ستتيح فرصة تبادل الخبرات وتطوير المنظومات العدلية بما يخدم الدول الأعضاء وشعوبها.