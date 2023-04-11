محليات

غدًا.. المرور السعودي يطرح مزادَ اللوحات المميّزة عبر "أبشر"

إلكترونيًّا ويستمرّ حتى الخميس 13 أبريل ويمكن للجميع المشاركة
غدًا.. المرور السعودي يطرح مزادَ اللوحات المميّزة عبر "أبشر"
سبق
سبق

تبدأ الإدارةُ العامة للمرور، غدًا الأربعاء، في طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وأعلنت الإدارة في تغريدة على تويتر، طرحَ المزاد الذي سيستمرّ حتى الخميس 13 أبريل، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركةُ في المزاد.

وحدّدت الإدارةُ طريقةَ الدخول إلى المزاد؛ حيث يتمّ أولًا الدخول إلى منصة "أبشر"، ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

منصة أبشر
الإدارة العامة للمرور
مزاد اللوحات الإلكتروني

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