غدًا.. المرور السعودي يطرح مزادَ اللوحات المميّزة عبر "أبشر"

وأعلنت الإدارة في تغريدة على تويتر، طرحَ المزاد الذي سيستمرّ حتى الخميس 13 أبريل، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركةُ في المزاد.