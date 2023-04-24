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سفارة اليمن في الخرطوم تشكر السعوديةَ لجهودها في إجلاء رعاياها

سفارة اليمن في الخرطوم تشكر السعوديةَ لجهودها في إجلاء رعاياها
سبق
سبق

عبرت سفارة اليمن في الخرطوم، عن شكرها وتقديرها للسعودية؛ لجهودها في إجلاء المواطنين اليمنيين من السودان.

وأكّدت السفارة أن ما قامت به المملكة أسهم في اكتمال إجلاء اليمنيين ممن رغبوا في العودة.

وقالت السفارة عبر حسابها في فيس بوك: نفيد سيادتكم أنه وبحمد الله وتوفيقه قد اكتملت إجراءات إجلاء الراغبين بالإجلاء من مواطنينا الأعزاء، وستكون الأولوية للذين تأثرت مناطقهم بالصراع الدائر في سوداننا الحبيب، وذلك إلى بلادنا الحبيبة عبر المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي نتقدّم لها بجزيل الشكر والتقدير؛ لإسهاماتها المقدّرة في هذا البرنامج.

السودان
سفارة اليمن في الخرطوم

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