سفارة اليمن في الخرطوم تشكر السعوديةَ لجهودها في إجلاء رعاياها

وقالت السفارة عبر حسابها في فيس بوك: نفيد سيادتكم أنه وبحمد الله وتوفيقه قد اكتملت إجراءات إجلاء الراغبين بالإجلاء من مواطنينا الأعزاء، وستكون الأولوية للذين تأثرت مناطقهم بالصراع الدائر في سوداننا الحبيب، وذلك إلى بلادنا الحبيبة عبر المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي نتقدّم لها بجزيل الشكر والتقدير؛ لإسهاماتها المقدّرة في هذا البرنامج.