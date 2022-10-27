معهد الإدارة يطلق مشروع "المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين" بالتعاون مع البنك الدولي

أطلق معهد الإدارة العامة مشروع المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بالتزامن مع تنظيم البنك الدولي سلسلة من ورش العمل المتخصصة استمرت على مدى 3 أيام، خلال الفترة 24-26 أكتوبر 2022م، بحضور أكثر من 150 شخصًا، ومشاركة أكثر من 10 دول من الدول الرائدة في مجال التوازن بين الجنسين، مثل مملكة البحرين، وأستراليا، وإسبانيا، والمكسيك، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية، والأردن، وكازاخستان، وكولومبيا، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية، والتي منها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة العمل الدولية، والمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدد من المنظمات غير الربحية؛ وذلك بهدف التعرف على أبرز التجارب الدولية الناجحة والدروس المستفادة في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين.