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موجز "سبق" الأسبوعي: مبادرات سعودية برئاسة ولي العهد في "قمة المناخ".. والقبض على متهمين في قضايا فساد

"الوزراء" يوافق على تعديل جدول هيكل التأشيرات.. وإيقاف قرض "الأسرة"
موجز "سبق" الأسبوعي: مبادرات سعودية برئاسة ولي العهد في "قمة المناخ".. والقبض على متهمين في قضايا فساد
بدر الجبل
بدر الجبل

أحداث مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي شهدها الأسبوع الماضي، ومن أبرز هذه الأحداث التي تناولتها "سبق": زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لقصر المصمك، وانطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر برئاسة سمو ولي العهد، وموافقة مجلس الوزراء على تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكل أغراض تأشيرة الزيارة.

كما شهد الأسبوع إيقاف تشكيل إجرامي منظم بتهمة تزييف النقود تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة، واستدعاء شخصياتٍ قيادية وموظفين في المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان؛ للتحقيق في قضايا فسادٍ مالي ومخالفاتٍ إدارية.

في التقرير الآتي تستعرض "سبق" لكم أبرز أحداث الأسبوع:

الملك سلمان يزور إمارة الرياض وقصر المصمك

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، يوم الخميس الماضي، بزيارة لمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، شملت مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.

موجز "سبق" الأسبوعي: مبادرات سعودية برئاسة ولي العهد في "قمة المناخ".. والقبض على متهمين في قضايا فساد
خادم الحرمين الشريفين يزور مقر إمارة الرياض وقصر المصمك

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكل أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون (3) أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (3) أشهر ومدة الإقامة (96) ساعة، ومن دون رسم.

موجز "سبق" الأسبوعي: مبادرات سعودية برئاسة ولي العهد في "قمة المناخ".. والقبض على متهمين في قضايا فساد
برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يصدر 11قرارًا اليوم

ولي العهد في قمة شرم الشيخ

"نسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50 % من استهلاكنا في 2030، والمملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة، ونأمل أن تحقق القمة مستخرجات تؤسس لمستقبل مشرق".

موجز "سبق" الأسبوعي: مبادرات سعودية برئاسة ولي العهد في "قمة المناخ".. والقبض على متهمين في قضايا فساد
ولي العهد في قمة شرم الشيخ: نسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من استهلاكنا في 2030

قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- انطلقت النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالشراكة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

موجز "سبق" الأسبوعي: مبادرات سعودية برئاسة ولي العهد في "قمة المناخ".. والقبض على متهمين في قضايا فساد
برئاسة مشتركة بين ولي العهد والسيسي.. قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 تنطلق اليوم

الجوازات

أكّدت المديرية العامة للجوازات على الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، اشتراط السفر بالجواز المسجّل في منصة "هيّا" مع الحصول على بطاقة "هيّا".

موجز "سبق" الأسبوعي: مبادرات سعودية برئاسة ولي العهد في "قمة المناخ".. والقبض على متهمين في قضايا فساد
الجوازات: اشتراط جواز السفر وبطاقة "هيّا" للراغبين في حضور كأس العالم FIFA قطر 2022م

تشكيل إجرامي

النيابة العامة تعلن عن إيقاف تشكيل إجرامي منظم بتهمة تزييف النقود تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.

موجز "سبق" الأسبوعي: مبادرات سعودية برئاسة ولي العهد في "قمة المناخ".. والقبض على متهمين في قضايا فساد
النيابة العامة: إيقاف تشكيل إجرامي منظم بتهمة تزييف النقود تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة

قضايا فساد في جازان

كشفت مصادر لـ"سبق"، عن استدعاء شخصياتٍ قيادية وموظفين في المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان؛ للتحقيق في قضايا فسادٍ مالي ومخالفاتٍ إدارية بينها تواريخ متفرقة، من ضمنها قضية بدلات صُرفت لغير مستحقيها.

موجز "سبق" الأسبوعي: مبادرات سعودية برئاسة ولي العهد في "قمة المناخ".. والقبض على متهمين في قضايا فساد
مصادر: استدعاء قيادات للتحقيق في قضايا فساد ومخالفات إدارية بـ "صحة جازان"

المواقع التراثية في تيماء

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن تفعيل أبرز المواقع التراثية في محافظة تيماء، ويشمل ذلك واحة تيماء التاريخية وتجديد مركز التجارة القديم، وإعادة ترميم "معبد صلم القديم" وسوق الناجم وبئر هداج وقصر الرمان.

موجز "سبق" الأسبوعي: مبادرات سعودية برئاسة ولي العهد في "قمة المناخ".. والقبض على متهمين في قضايا فساد
الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق مشروع تفعيل أبرز المواقع التراثية في تيماء

تسجيلات كاميرات المراقبة

أكدت وزارة الداخلية أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يعاقب كل من ينقل تسجيلات الكاميرات أو ينشرها، بغرامة مقدارها (20) ألف ريال.

موجز "سبق" الأسبوعي: مبادرات سعودية برئاسة ولي العهد في "قمة المناخ".. والقبض على متهمين في قضايا فساد
"الداخلية": 20 ألف ريال غرامة نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها

إيقاف قرض الأسرة

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أسباب إيقاف قرض الأسرة والبالغة قيمته 100 ألف ريال، والذي يقدمه من دون فوائد، ضمن برامجه لمساعدة رب الأسرة؛ لتلبية الاحتياجات الضرورية، مشيرًا إلى أن الإيقاف جاء بسبب تطوير وتحديث سياسات المنتج، لافتًا إلى أنه ستتم إتاحته مجددًا العام المقبل 2023.

موجز "سبق" الأسبوعي: مبادرات سعودية برئاسة ولي العهد في "قمة المناخ".. والقبض على متهمين في قضايا فساد
بعد الرفع لـ100 ألف.. بنك التنمية يوضح سبب إيقاف قرض "الأسرة"

ملك بريطانيا وزوجته يتعرّضان لهجوم بالبيض

تعرض ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، لهجوم بالبيض أثناء زيارتهما لمدينة يورك في شمال بريطانيا، فيما قبضت الشرطة البريطانية على الشخص المهاجم.

موجز "سبق" الأسبوعي: مبادرات سعودية برئاسة ولي العهد في "قمة المناخ".. والقبض على متهمين في قضايا فساد
بالفيديو.. ملك بريطانيا وزوجته يتعرّضان لهجوم بالبيض

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