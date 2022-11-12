موجز "سبق" الأسبوعي: مبادرات سعودية برئاسة ولي العهد في "قمة المناخ".. والقبض على متهمين في قضايا فساد

أحداث مهمة على الصعيدَيْن المحلي والدولي شهدها الأسبوع الماضي، ومن أبرز هذه الأحداث التي تناولتها "سبق": زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لقصر المصمك، وانطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر برئاسة سمو ولي العهد، وموافقة مجلس الوزراء على تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكل أغراض تأشيرة الزيارة.
كما شهد الأسبوع إيقاف تشكيل إجرامي منظم بتهمة تزييف النقود تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة، واستدعاء شخصياتٍ قيادية وموظفين في المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان؛ للتحقيق في قضايا فسادٍ مالي ومخالفاتٍ إدارية.
قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، يوم الخميس الماضي، بزيارة لمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، شملت مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.
وافق مجلس الوزراء على تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكل أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون (3) أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة (3) أشهر ومدة الإقامة (96) ساعة، ومن دون رسم.
"نسعى إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50 % من استهلاكنا في 2030، والمملكة تستهدف إيجاد حلول من أجل توفير أنظمة طاقة أكثر استدامة، ونأمل أن تحقق القمة مستخرجات تؤسس لمستقبل مشرق".
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- انطلقت النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالشراكة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
أكّدت المديرية العامة للجوازات على الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، اشتراط السفر بالجواز المسجّل في منصة "هيّا" مع الحصول على بطاقة "هيّا".
النيابة العامة تعلن عن إيقاف تشكيل إجرامي منظم بتهمة تزييف النقود تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.
كشفت مصادر لـ"سبق"، عن استدعاء شخصياتٍ قيادية وموظفين في المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان؛ للتحقيق في قضايا فسادٍ مالي ومخالفاتٍ إدارية بينها تواريخ متفرقة، من ضمنها قضية بدلات صُرفت لغير مستحقيها.
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن تفعيل أبرز المواقع التراثية في محافظة تيماء، ويشمل ذلك واحة تيماء التاريخية وتجديد مركز التجارة القديم، وإعادة ترميم "معبد صلم القديم" وسوق الناجم وبئر هداج وقصر الرمان.
أكدت وزارة الداخلية أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يعاقب كل من ينقل تسجيلات الكاميرات أو ينشرها، بغرامة مقدارها (20) ألف ريال.
أوضح بنك التنمية الاجتماعية أسباب إيقاف قرض الأسرة والبالغة قيمته 100 ألف ريال، والذي يقدمه من دون فوائد، ضمن برامجه لمساعدة رب الأسرة؛ لتلبية الاحتياجات الضرورية، مشيرًا إلى أن الإيقاف جاء بسبب تطوير وتحديث سياسات المنتج، لافتًا إلى أنه ستتم إتاحته مجددًا العام المقبل 2023.
تعرض ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، لهجوم بالبيض أثناء زيارتهما لمدينة يورك في شمال بريطانيا، فيما قبضت الشرطة البريطانية على الشخص المهاجم.