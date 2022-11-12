موجز "سبق" الأسبوعي: مبادرات سعودية برئاسة ولي العهد في "قمة المناخ".. والقبض على متهمين في قضايا فساد

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أسباب إيقاف قرض الأسرة والبالغة قيمته 100 ألف ريال، والذي يقدمه من دون فوائد، ضمن برامجه لمساعدة رب الأسرة؛ لتلبية الاحتياجات الضرورية، مشيرًا إلى أن الإيقاف جاء بسبب تطوير وتحديث سياسات المنتج، لافتًا إلى أنه ستتم إتاحته مجددًا العام المقبل 2023.