العودة إلى الرياض.. انطلاق أول عروض شخصيات "ديزني على الجليد"

وتستمر فعاليات العرض العالمي الشهير الذي يعرض لأول مرة في المملكة طيلة أيام المهرجان، ويُقدم بشكل يومي للزوار على فترتين، تبدأ الأولى منهما عند الرابعة مساءً، والثانية عند الثامنة مساءً، ويتناول مجموعةً من القصص والشخصيات العالمية المفضلة للزوار، مثل ميكي ماوس، وميني ماوس، ودونالد داك، وجوفي ضمن رحلات ومغامرات تهدف لاستعادة أفضل الذكريات والأوقات.