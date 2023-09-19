محليات

"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزيرة خارجية فنلندا سُبل تعزيز التعاون في جميع المجالات

التقى وزيرة خارجية هولندا ورئيس مجلس وزراء سانتا لوسيا
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتون
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتون

التقى أمس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مقر وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزيرة خارجية جمهورية فنلندا، السيدة إلينا فالتون، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي ومتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل.

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه لوسيا فيليب بيير
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه لوسيا فيليب بيير

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أمس رئيس وزراء سانتا لوسيا فيليب بيير، بحضور وزير خارجية سانتا لوسيا السيد ألفا بابتيس، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي ومتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه هانك جيردينا جوانيت
الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه هانك جيردينا جوانيت

والتقى وزير الخارجية أيضًا في مقر وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس وزيرة خارجية مملكة هولندا هانك جيردينا جوانيت، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي ومتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الأمير فيصل بن فرحان
الجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org