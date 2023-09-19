"فيصل بن فرحان" يبحث مع وزيرة خارجية فنلندا سُبل تعزيز التعاون في جميع المجالات

التقى أمس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في مقر وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزيرة خارجية جمهورية فنلندا، السيدة إلينا فالتون، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.