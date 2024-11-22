حرمان 25 قرية من الخدمات الطبية.. إغلاق "دوام صحي الموسم الممتد" يثير الاستياء!

وقال عدد كبير من الأهالي بالقرى إن المركز كان يقدم الخدمات الصحية لنا في الفترة المسائية وحاليا بعد إلغاء الدوام الممتد بالمركز، لا نستطيع تلقي أى خدمة صحية في حالة وجود حادث طارئ -لا سمح الله-، وفي بعض الأحيان يستغرق الحادث الطارئ ساعات عدة مما يضطرنا لمراجعة المستوصفات الخاصة والبعيدة.