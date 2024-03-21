انحراف مركبة يتسبب في وفاة وإصابة 21 شخصًا على سفرة "إفطار صائم" بمكة

لقي شخص مصرعه وأُصيب 21 شخصًا أثناء وقت الإفطار بعدما انحرفت مركبة مسرعة واستقرت في مكان تناول الإفطار مغرب اليوم الخميس، بجوار مسجد بمكة المكرمة.