مليونان و280 ألف عملية منفّذة إلكترونياً عبر أبشر بـ"أغسطس"

وفي الخدمات الخاصة بالمديرية العامة للأمن العام، أنجزت المنصة 120.5 ألف عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و92.1 ألف إصدار لطلب تفويض القيادة، و86.9 ألف عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و72 ألف تجديد لرخصة القيادة، و26.8 ألف عملية في خدمة استبدال اللوحات، و19.9 ألف عملية في خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة، و16.6 ألف عملية مبايعة مركبات، و5643 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5136 عملية في خدمات السلاح الناري.