"السديس" يطلق جائزة التميز النسائية تعزيزاً لروح التنافسية والابتكار

وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على إطلاق جائزة التميز والإبداع النسائية للتحفيز على التطوير والتنافس وتعظيم التمكين النسائي الإبداعي في الرئاسة، تعزيزًا لرؤية ٢٠٣٠ وتعظيم تمكين المرأة لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين.
وقال الرئيس العام خلال لقائه القيادات النسائية إن الهدف من إطلاق جائزة التميز لإذكاء روح الجودة والتنافسيه والمبادرة والابتكار بين القيادات والوكالات وتقديم أفضل الخدمات لقاصدات وزائرات الحرمين وإثراء تجربتهن وأنسنة خدماتهن وصنع الأثر في نفوسهن.
ورحبت القيادات النسائية في الرئاسة بمبادرة الرئيس مؤكدات أن الجائزة ستكون حافزًا للإبداع والابتكار .