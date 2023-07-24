"السديس" يطلق جائزة التميز النسائية تعزيزاً لروح التنافسية والابتكار

وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على إطلاق جائزة التميز والإبداع النسائية للتحفيز على التطوير والتنافس وتعظيم التمكين النسائي الإبداعي في الرئاسة، تعزيزًا لرؤية ٢٠٣٠ وتعظيم تمكين المرأة لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين.