حلول السحابة "Cloud solutions" توقع اتفاقية تعاون مع جامعة جازان وتجمع جازان الصحي لإطلاق برنامج "رواد" للتدريب وتدشين معامل المعلوماتية الصحية

يذكر أن حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات "Cloud Solutions" وقّعت العديد من الاتفاقيات مع عددٍ من الجامعات والهيئات في مجال التدريب التعاوني، والتدريب المنتهي بالتوظيف، وتقدم الاستشارات التقنية ومجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية والعديد من المبادرات والبرامج، وكل ما من شأنه خدمة الفرد والمجتمع في هذا الوطن المعطاء؛ حيث قامت الشركة بتوظيف قرابة الـ27 موظفًا من خريجي جامعة جازان في تخصص المعلوماتية الصحية، والاستفادة منهم في عمل "Implementations" بأكثر من 40 مستشفى على مستوى المملكة. كما نجحت الشركة في تدريب أكثر من 150 متدربًا في تخصص المعلوماتية الصحية خلال ثلاث سنوات؛ حيث إن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإتاحة الفرص الوظيفية أمامهم هدف رئيسي تسعى له على الدوام.