حلول السحابة "Cloud solutions" توقع اتفاقية تعاون مع جامعة جازان وتجمع جازان الصحي لإطلاق برنامج "رواد" للتدريب وتدشين معامل المعلوماتية الصحية

وقعت شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات "Cloud solutions"، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة جازان، وتجمع جازان الصحي، والتي تم بموجبها تدشين مبادرة "رواد" للتدريب التعاوني؛ بهدف تدريب طلاب المعلوماتية الصحية بالجامعة على نظام "فيدا" الإلكتروني "VIDA" لتخريج متخصصين أكفاء في المجال، وتأهيلهم لتشغيل نظام فيدا الإلكتروني في مستشفيات التجمع الصحي المطبق بها النظام؛ حيث تم إطلاق البرنامج بحضور كل من: معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، والرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي الأستاذ فالح الشهراني، والرئيس التنفيذي لشركة حلول السحابة المهندس عبدالإله الميمان.
وعلى هامش تدشين مبادرة رواد، تم افتتاح وتشغيل معامل المعلوماتية الصحية بكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة، والبالغ عددها 4 معامل بإجمالي 100 جهاز حاسب آلي، تم تزويدها بأحدث الأنظمة الصحية الإلكترونية "HIS" لتدريب وتأهيل الطلاب، وذلك بحضور عميدة كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة الدكتورة منال علي المالكي؛ حيث تم توقيع اتفاقية افتتاح وتشغيل المعامل مع جامعة جازان في وقت سابق.
وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة حلول السحابة بتأهيل وتدريب طلاب الجامعة على استخدام نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "VIDA"، لإدارة البيانات في المرافق الصحية في كافة مستشفيات المنطقة المطبق بها هذا النظام، بالإضافة إلى التدريب على أنظمة "HIS"، وذلك بهدف تخريج طلاب ذوي كفاءة عالية وقدرة على استخدام الأنظمة الصحية المتطورة وتهيئتهم لسوق العمل.
وفي تصريح خاص للمهندس عبدالإله الميمان الرئيس التنفيذي لشركة حلول السحابة عقب مراسم التوقيع؛ قال: إن شركة "Cloud solutions" ستسخر كافة إمكاناتها لتهيئة بيئة تدريبية نموذجية تتوفّر فيها كل المقومات التي تساعد في تأهيل المتدربين على أداء مهامهم بكل كفاءة وإتقان، وفي نهاية الفترة التدريبية سيتمّ تقييمهم، وفتح الفرص الوظيفية لمن يجتاز الاختبارات منهم للعمل مع فريق حلول السحابة.
وأضاف "م. الميمان": أن الاتفاقيات التي تبرمها الشركة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية، وتتماشى مع رؤية المملكة 2030م لرفع كفاءة الكوادر الوطنية وتوطين الوظائف التقنية، وستستمرّ الشركة في نهج تنظيم مثل هذه البرامج والمبادرات الداعمة للطاقات الشابة وبناء جيل واعد يواكب التطور التكنولوجي.
يذكر أن حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات "Cloud Solutions" وقّعت العديد من الاتفاقيات مع عددٍ من الجامعات والهيئات في مجال التدريب التعاوني، والتدريب المنتهي بالتوظيف، وتقدم الاستشارات التقنية ومجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية والعديد من المبادرات والبرامج، وكل ما من شأنه خدمة الفرد والمجتمع في هذا الوطن المعطاء؛ حيث قامت الشركة بتوظيف قرابة الـ27 موظفًا من خريجي جامعة جازان في تخصص المعلوماتية الصحية، والاستفادة منهم في عمل "Implementations" بأكثر من 40 مستشفى على مستوى المملكة. كما نجحت الشركة في تدريب أكثر من 150 متدربًا في تخصص المعلوماتية الصحية خلال ثلاث سنوات؛ حيث إن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإتاحة الفرص الوظيفية أمامهم هدف رئيسي تسعى له على الدوام.