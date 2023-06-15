الرئيس التنفيذي للعثيم للاستثمار يستعرض فرص التعاون المستقبلي مع الشركات الفرنسية

وخلال مشاركته في جلسة حوارية، استعرض الأستاذ مشعل بن عميره علاقات التعاون القائمة، وآفاقه المستقبلية بين شركة العثيم للاستثمار مع الشركات الفرنسية في قطاعات الشركة المختلفة، التي تأتي في إطار علاقات التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين السعودية وفرنسا، التي تشهد نموًّا متسارعًا وآفاقًا واعدة، فضلًا عن الشراكات والاستثمارات المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين في مختلف المجالات من خلال #رؤية_السعودية_2030 .