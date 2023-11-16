"رئاسة الحرمين" تسخر خِدمات منظومتها لخدمة مرتادي الحرمين في أداء صلاة الجمعة

وأوصى بضرورة مواكبة البرامج والتطورات العالمية؛ في تقديم الخِدمات الدينية، عبر استثمارها استثمارًا أمثل، تفي بمتطلبات الزائر والقاصد الدينية، على مختلف الجنسيات والثقافات واللغات. وعضدت رئاسة الشؤون الدينية خطتها التتفيذية لإجازة نصف العام الدراسي؛ بالدورات والبرامج الشرعية، والدروس العلمية، والحلقات القرآنية، مراعية لغات وثقافات وجنسيات القاصدين والزائرين، وعالمية رسالة الحرمين الدينية؛ بتهيئة التقانة والتطبيقات الذكية، واللغات والترجمة. وتهدف المقرأة الإلكترونية إلى تعليم كتاب الله -تعالى-، بكسر حاجز الزمان والمكان، باستخدام التقنية الحديثة، وتطبيق أفضل الأساليب التعليمية والتربوية، على أيدي مُقرئين من الكوادر الوطنية، من حملة الإجازات القرآنية والعلوم الشرعية.