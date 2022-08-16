يستعرض أدوات الغسيل.. شؤون الحرمين تطلق معرض الكعبة المشرفة الافتراضي

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن المعرض يهدف إلى إثراء تجربة الزوار، وإبراز جانب جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية قاصديهما، وتعريف المستفيدين بما يقدم من دعم ورعاية وعناية لهم؛ ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ مشيرًا إلى أن المعرض -بمناسبة غسل الكعبة المشرفة- يعرض بعضًا من الأدوات التي تُستخدم في عملية الغسيل.