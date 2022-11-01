"ونتر وندرلاند" تتيح لزوار موسم الرياض تجربة رحلة رواد الفضاء على متن لعبة "أبولو 13"

لاقت لعبة "أبولو 13" المتجددة في منطقة "ونتر وندرلاند" إحدى مناطق موسم الرياض 2022 الترفيهية الـ15؛ اهتمام زوار المنطقة من محبي المغامرة والتشويق الذين استمتعوا بتجربة استثنائية من نوعها؛ حيث اصطفت الطوابير لاغتنام فرصة اللعب في هذه اللعبة.
ويصل طول اللعبة نحو 60 مترًا، بسرعة تصل إلى 120 كلم في الساعة، وبطاقة استيعابية لـ16 شخصًا، وتتميز بقوانينها ومعاييرها العالية الأمان، وقد استوحيت اللعبة من المركبة الفضائية الأمريكية "أبولو 13" التي أرسلت عام 1970م في مهمة استطلاعية إلى سطح القمر.
وتعدّ منطقة "ونتر وندرلاند" مدينة الملاهي الأكبر في موسمها الثالث؛ حيث تجمع العائلة والأصدقاء بين المغامرات بأكثر من 80 لعبة مختلفة؛ منها ألعاب حماسية وألعاب أطفال، كما تحتوي على شخصيات وعروض موسيقية متنوعة، حتى أصبحت وجهة مفضلة لعشاق الإثارة والتشويق؛ لما تحتويه من مناطق ترفيهية؛ منها: سنو فورست، فروزن سكلبتشرز، بيت الرعب، ماجيكال آمبينس، وحلبة التزلج، إلى جانب انتشار المطاعم والمقاهي في أنحاء متفرقة داخل المنطقة.
وتستقبل المنطقة زوارها يوميًّا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن الرابعة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل في أيام نهاية الأسبوع، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط .