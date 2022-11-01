"ونتر وندرلاند" تتيح لزوار موسم الرياض تجربة رحلة رواد الفضاء على متن لعبة "أبولو 13"

وتعدّ منطقة "ونتر وندرلاند" مدينة الملاهي الأكبر في موسمها الثالث؛ حيث تجمع العائلة والأصدقاء بين المغامرات بأكثر من 80 لعبة مختلفة؛ منها ألعاب حماسية وألعاب أطفال، كما تحتوي على شخصيات وعروض موسيقية متنوعة، حتى أصبحت وجهة مفضلة لعشاق الإثارة والتشويق؛ لما تحتويه من مناطق ترفيهية؛ منها: سنو فورست، فروزن سكلبتشرز، بيت الرعب، ماجيكال آمبينس، وحلبة التزلج، إلى جانب انتشار المطاعم والمقاهي في أنحاء متفرقة داخل المنطقة.