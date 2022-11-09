"المزيني" تعلن إصدار رخصة البيع لمشروع "الزهرة " السكني

أعلنت شركة المزيني العقارية إصدار رخصة البيع لمشروع الزهرة السكني من قِبل برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" لـ5675 وحدة سكنية.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة المزيني العقارية المهندس وسام الدمياطي؛ أن الشركة ستبدأ بتطوير المشروع وذلك بعد اعتماد التصاميم النهائية للمشروع، حيث بدأت بالتجهيزات الأولية لتنفيذ أعمال تسوية المشروع الذي يقع على طريق الدمام شرق مدينة المستقبل، وعلى مساحة 4.5 مليون متر مربع.
وأضاف المهندس الدمياطي؛ أن المشروع يتضمن 5675 منتجاً سكنياً ما بين وحدات سكنية وأراضٍ مطورة تتوافق مع متطلبات العملاء وتراعي معايير جودة الحياة وذلك من خلال تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية لإيجاد بيئة سكنية متكاملة.
الجدير بالذكر أن شركة المزيني العقارية، قامت بتطوير عدة مشاريع سكنية كبرى، منها تنفيذ مشروع بوابة الشرق الذي يقع على مساحة ستة ملايين ونصف المليون متر مربع، ويتضمن أكثر من سبعة آلاف منتج سكني، منها 2129 فيلا سكنية مكتملة الخدمات تم بيعها وتسليمها للعملاء، والانتهاء من بناء 33 برجاً سكنياً يتضمن 990 وحدة سكنية بمشروع الجوهرة ريزيدنس شمال مدينة جدة.
وتعكف الشركة حالياً على تطوير عدة مشاريع، أبرزها: مشروع مدينة المستقبل الذي تم الإعلان عن بيع جميع الأراضي التي تم طرحها على مساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع ويتضمن 4415 منتجاً سكنياً، كذلك مشروع الرياض قروڤ الذي تتجاوز مساحته 3 ملايين متر مربع ويوفر ما يقارب 5 آلاف منتج سكني، وتم الإعلان عنه مطلع العام الحالي، كما أطلقت الشركة أخيراً مشروع فلل أسدام الذي يقع على أرض مشروع مدينة المستقبل، وكذلك قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة روشن لشراء وتطوير وحدات سكنية في سدرة – الرياض.