"المزيني" تعلن إصدار رخصة البيع لمشروع "الزهرة " السكني

وتعكف الشركة حالياً على تطوير عدة مشاريع، أبرزها: مشروع مدينة المستقبل الذي تم الإعلان عن بيع جميع الأراضي التي تم طرحها على مساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع ويتضمن 4415 منتجاً سكنياً، كذلك مشروع الرياض قروڤ الذي تتجاوز مساحته 3 ملايين متر مربع ويوفر ما يقارب 5 آلاف منتج سكني، وتم الإعلان عنه مطلع العام الحالي، كما أطلقت الشركة أخيراً مشروع فلل أسدام الذي يقع على أرض مشروع مدينة المستقبل، وكذلك قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة روشن لشراء وتطوير وحدات سكنية في سدرة – الرياض.