خلال أسبوع من انطلاقته.. مليون زائر لفعاليات موسم الرياض

كشف معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن بلوغ عدد زوار فعاليات موسم الرياض 2023 مليون زائر خلال أسبوع من انطلاقته.
واستطاعت فعاليات موسم الرياض، التي تعود بنسختها الرابعة تحت شعار Big Time، جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم؛ لتجاربها الفريدة والمميزة، التي بدأت بحفل الافتتاح والنزال العالمي "أشرس رجل على وجه الأرض"، الذي تُوج فيه تايسون فيوري بحزام موسم الرياض على حساب فرانسيس إنجانو.
وخلال الأسبوع الأول من فعاليات الموسم استمتع الزوار بعدد من العروض الباهرة، والخيارات الترفيهية المليئة بالإثارة؛ ما أتاح لهم عيش تجربة أجواء مناطق عالمية عدة في مكان واحد.
وتضم مناطق الموسم مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال: المسابقات والألعاب، والمطاعم، والمقاهي، إضافة إلى الحفلات، والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.
ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهُر الشتاء من كل عام؛ لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض، وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير، والعلامات التجارية البارزة.
ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط .