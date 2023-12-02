"المدني" تدعو إلى الحيطة من استمرار فرص الأمطار على معظم المناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعديّة على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم حتى الإثنين المقبل.