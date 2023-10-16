"أمانة جدة" تُصادر أكثر من 2.4 طن من الخضروات والفواكه

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة حسين البلوي، أن الفِرَق الميدانية واصلت خلال الأسبوع الماضي حملاتها الرقابية الشاملة على مواقع الباعة الجائلين في أحياء متفرقة من النطاق؛ حيث جرى مصادرة أكثر من 2.4 طن من الخضروات والفواكه، كما رصدت الحملة عددًا من مركبات بيع وتعبئة "أسطوانات الغاز" بطرق مخالفة.