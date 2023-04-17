درجات الحرارة بالمملكة اليوم.. مكة الأعلى وطريف الأقل وهنا الرطوبة فوق 90%

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 38 مئوية، فيما سجّلت طريف وأبها والباحة أقل درجة حرارة 14 مئوية.