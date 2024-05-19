"العرجي": المكانة العالمية للعلا تعزّز صدارة المملكة السياحية في المنطقة لهذه الأسباب

توّجت الوجهة السياحية السعودية "العلا" أفضل جناح في سوق السفر العربي 2024، في دبي، صديقًا للبيئة؛ حيث حقّقت مشاركة العُلا في أكبر حدث سياحي بالمنطقة أهدافًا استراتيجية عدة على المستوى المحلي والعالمي.
وأوضحت مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي نورة العرجي، أن مشاركة العلا للتطوير في سوق السفر عززت أفق التواصل والتعاون مع أبرز الهيئات والخبراء في قطاع السفر والسياحة والبرامج والفعاليات ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وأضافت "العرجي": أن الشركة أبرمت العديد من الاتفاقيات مع عدة جهات لتصبح العُلا وجهة تراثية فاخرة ورائدة وصديقة للبيئة، مشيرة إلى نجاح استراتيجية التسويق والترويج لوجهة العلا، ونتيجة لذلك توّجت العُلا بالعديد من الجوائز العالمية بوصفها واحدة من أبرز الوجهات الصاعدة في العالم.
ونوهت إلى أهم وأبرز ما ميز جناح العلا هذا العام في سوق السفر العربي؛ مثل إتاحة فرصة التسجيل مجانًا لزراعة شجرة في محمية شرعان الطبيعية، بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء، والتزام العُلا بتحقيق التنمية المستدامة، ويمكن لكل مشارك التعرف على شجرته بواسطة رمز خاص لتحديد الموقع الجغرافي.
وكشفت عن أن أبرز النقاط التي تمّ رصدها من قبل الزوار هي إعجابهم بالمزج الفريد بين العمق التاريخي وكرم الضيافة لسكان العلا، وكذلك التراث والثقافة والطبيعة التي تتميز بها العلا، على سبيل المثال الجبال الصخرية الرملية، والنقوش المتعددة اللغات؛ مما يدلّ على تعدد الحضارات التي توجد بهذه المدينة، وكذلك تواجد موقع حجر فيها، وهو أول موقع تراثي عالمي يندرج في قائمة اليونسكو، وهذه شهادة عالمية على عمق تاريخها الفريد.
وأبانت "العرجي" أن أحدث المنشآت حاليًّا في العلا في منطقة الحجر هو منتجع أمان الحجر بالشراكة مع شركة تكوين للاستثمارات القابضة، وأعلنّا عن الشراكة في يناير 2024.
وعن شركة العلا للتطوير التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، قالت "العرجي": إن هدفنا أن نكون شريكًا موثوقًا في تمكين وتحويل العلا لمنطقة للزيارة والاستقرار والاستثمار عن طريقة بناء محفظة عالمية المستوى من الأصول "الضيافة - الفندقية - أصول تجارية"، وهو هدف مشترك مع شريكنا الأساسي الهيئة الملكية لمحافظة العلا.