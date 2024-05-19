"العرجي": المكانة العالمية للعلا تعزّز صدارة المملكة السياحية في المنطقة لهذه الأسباب

وكشفت عن أن أبرز النقاط التي تمّ رصدها من قبل الزوار هي إعجابهم بالمزج الفريد بين العمق التاريخي وكرم الضيافة لسكان العلا، وكذلك التراث والثقافة والطبيعة التي تتميز بها العلا، على سبيل المثال الجبال الصخرية الرملية، والنقوش المتعددة اللغات؛ مما يدلّ على تعدد الحضارات التي توجد بهذه المدينة، وكذلك تواجد موقع حجر فيها، وهو أول موقع تراثي عالمي يندرج في قائمة اليونسكو، وهذه شهادة عالمية على عمق تاريخها الفريد.