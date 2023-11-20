"هيئة تنظيم الإعلام" توصي بمراعاة التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية والأفلام

وأشارت الهيئة إلى أن التصنيف العمري مهم بسبب أنه يساعد أولياء الأمور على اختيار المحتوى المناسب لهم ولأطفالهم، كما يساهم في حماية الأبناء من التعرض للمواد التي تسبب لهم ضررًا أو إزعاجًا.