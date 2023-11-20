"هيئة تنظيم الإعلام" توصي بمراعاة التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية والأفلام

أوضحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أنه ليست كل الألعاب الإلكترونية أو الأفلام قد تكون مناسبة لأطفالك..
وتصنّف الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الألعاب والأفلام حسب معايير ملاءمتها لكل فئة عمرية.
وأشارت الهيئة إلى أن التصنيف العمري مهم بسبب أنه يساعد أولياء الأمور على اختيار المحتوى المناسب لهم ولأطفالهم، كما يساهم في حماية الأبناء من التعرض للمواد التي تسبب لهم ضررًا أو إزعاجًا.
وأضافت أن التصنيف بالنسبة للألعاب يشمل: "3، 7، 12، 16، 18 عامًا"، بينما يشمل بالنسبة للأفلام: "G، PG، PG12، PG 15، R15، وR18".
وقالت "الهيئة": احرص على اتّباع التصنيف العمري، لتحمي أطفالك من المحتوى غير المناسب.