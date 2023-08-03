وكيل محايل يؤدّي الصلاة على شهيد الواجب "العسيري" وينقل تعازي القيادة لذويه

أدّى وكيلُ محافظة محايل سعد بن راشد آل ناشع، عقب صلاة عصر اليوم؛ صلاةَ الميت على شهيد الواجب الجندي نواف بن أحمد محمد آل شعبان عسيري، رحمه الله، من منسوبي القوات المسلحة، بحضور عدد من القيادات الأمنية.
وكان شهيد الواجب "العسيري" قد استشهد أثناء تأديته واجبه في الذَّود عن دينه وعن وطنه على الحدّ الجنوبي.
ونقل "آل ناشع" تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد؛ حيث قال: إن الشهيد نال شرف شهادة العزّ والكرامة باذلًا روحه فداءً للدين والوطن، في ميدان الشرف، مدافعًا عن دينه وعن ثرى بلاد الحرمين الشريفين، سائلًا الله تعالى أن يتقبّل الشهيد برحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مبيّنين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي، مؤكدين أنهم جميعًا فداء لترابه ضدّ أي معتدٍ غاشم.