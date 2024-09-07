مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1644 سلة غذائية في ولايتي كسلا ونهر النيل بالسودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 480 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محلية ريفي كسلا بولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 2,871 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.164 حقيبة إيوائية في محلية أبو حمد بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 6.693 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان 2024م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق وتخفيف معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.