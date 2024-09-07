مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1644 سلة غذائية في ولايتي كسلا ونهر النيل بالسودان

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.164 حقيبة إيوائية في محلية أبو حمد بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 6.693 فردًا من الأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان 2024م.