إكمال استعدادات طلاب المملكة المشاركين في بطولة "أرامكـو فورمـولا 1"

وقالت الطالبة تالا الحربي: "أكملنا استعداداتنا لهذه المشاركة العالمية في أجواء مشابهة تمامًا للبطولة حيث وفّر لنا مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" كل التجهيزات الضرورية التي تؤهلنا للمشاركة، ولذلك نسعى بكل جهدنا وتركيزنا لتشريف المملكة الغالية خاصة وأنها المرة الأولى التي يشارك فيها طلاب من السعودية".

وأضافت: "نتمنى أن نقدم أفضل ما لدينا حتى نحصل على مراكز متقدمة، ونفتح الطريق لزملائنا في المسابقات المقبلة، فهناك كثيرون لديهم شغف علمي ورياضي بأداء وتصميم هذا النوع من السيارات التي نرى فيها تطورًا تقنيًا كبيرًا، وللحقيقة من خلال ما وجدناه من دعم ورعاية ومختبرات مجهزة فنحن مؤهلين لكي نمضي بعيدًا في بطولة هذا العام والبطولات المقبلة بإذن الله".