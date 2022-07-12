إكمال استعدادات طلاب المملكة المشاركين في بطولة "أرامكـو فورمـولا 1"

أكد عدد من الطلاب السعوديين المشاركين في النهائيات العالميـة لبطولة أرامكـو فورمـولا 1 في المـدارس بالمملكة المتحدة، سعادتهم بالمشاركة في هذا التحدي العالمي الذي أكملوا تدريباتهم لهم من خلال برنامج تدريبي متخصص قدّمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"؛ بهدف إعدادهم عبر عدّة مراحل من التدريب النظري والعملي إضافة إلى عديد من ورش العمل، حيث تم استعراض نماذجهم وتصاميمهم لسيارات تحاكي سيارات الفورمولا 1، وذلك بمركز النمذجة وتطوير التقنية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.
وتجري فعاليات البطولة في حلبة سيلفرستون خلال الفترة من 10 – 14 يوليو الجاري، بمشاركة 227 طالبًا من 52 دولة، وترعى أرامكو السعودية مشاركة 18 طالبًا من مختلف المدارس الحكومية والأهلية في المملكة بهذه البطولة حيث أصبحت الشركة الراعي الرئيس للنهائيات العالمية لبطولة الفورمولا 1 في المدارس للفترة من عام 2021 إلى 2023م.
وقالت الطالبة تالا الحربي: "أكملنا استعداداتنا لهذه المشاركة العالمية في أجواء مشابهة تمامًا للبطولة حيث وفّر لنا مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" كل التجهيزات الضرورية التي تؤهلنا للمشاركة، ولذلك نسعى بكل جهدنا وتركيزنا لتشريف المملكة الغالية خاصة وأنها المرة الأولى التي يشارك فيها طلاب من السعودية".
وأضافت: "نتمنى أن نقدم أفضل ما لدينا حتى نحصل على مراكز متقدمة، ونفتح الطريق لزملائنا في المسابقات المقبلة، فهناك كثيرون لديهم شغف علمي ورياضي بأداء وتصميم هذا النوع من السيارات التي نرى فيها تطورًا تقنيًا كبيرًا، وللحقيقة من خلال ما وجدناه من دعم ورعاية ومختبرات مجهزة فنحن مؤهلين لكي نمضي بعيدًا في بطولة هذا العام والبطولات المقبلة بإذن الله".
ويتفق معها زميلها الطالب فارس قدورة، في حصولهم على رعاية شاملة للمشاركة في البطولة، قائلًا: "وصلنا إلى هذه البطولة عقب التصفيات الوطنية، ومن خلالها أشعر بثقة أكبر للتنافس على مراكز متقدمة لأننا عشنا التجربة في المملكة، حيث قام مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بإعداد طلاب المملكة بصورة مشابهة لكل تفاصيل البطولة وذلك جعل كل واحد منّا يشعر بأنه يمكن أن ينافس بقوة ويفوز رغم الأعداد الكبيرة من مختلف دول العالم، والمهم بالنسبة لنا حاليًا تشريف بلادنا وتأكيد جدارتنا بالمشاركة".
وتقول الطالبة لانا أكرم: "وصولنا إلى هذه النهائيات العالمية يؤكد أننا أمام تحدٍّ كبير، ولكن عقب تجربتنا في المملكة أصبحنا أكثر ثقة ولدينا الخبرة والمعرفة للتعامل مع البطولة، فمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" قدم لنا كل ما يلزم لأن يجعلنا على قدر التحدي ويساعدنا في تمثيل بلدنا الغالية خير تمثيل، وحقيقة لم تعد لدي رهبة من المشاركة فقد حضرت وكلي استعداد بإذن الله لمنافسة بقية الطلاب من دول العالم".
الجدير بالذكر أن ثلاثة فرق من طلاب المملكة تأهلت من خلال تصفيات وطنية لبعض ألمع العقول الشابة في المملكة للمنافسة في التحدي، والذي تضمّن تصميم وتصنيع سيارة سباق مصغرة باستخدام أدوات التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسب الآلي.
وشملت المسابقة طلاب المدارس الحكومية والخاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و19 عامًا، حيث عملوا في فرق مكونة من 3 إلى 6 أفراد، وتأهل الفريق الأول في المملكة إلى النهائيـات العالميـة لبطولة أرامكـو فورمـولا 1 في المـدارس بالمملكة المتحدة.