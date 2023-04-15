ضمت 150 شخصًا من العلماء والمثقفين.. "الشؤون الإسلامية" تقيم مائدة إفطار في باسيلان الفلبينية

وعبّر المشاركون عن شكرهم العميق للقيادة الرشيدة -أيدها الله- لما تقدمه من عطاء سخي لإخوانهم وأبنائهم المسلمين في الفلبين، وغيرها من دول العالم؛ ولا سيما في هذا الشهر الكريم؛ مثمنين جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصها على رعايتهم وإعانتهم وتخفيف أعباء الحياة عن كاهلهم.