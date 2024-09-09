بالفيديو.. مُعلِّم صيني لـ"سبق": سعيد في السعودية.. والطلاب يتفاعلون معي ويتعلمون "الصينية" بشكل أسرع بالرغم من التحديات

وأوضح أن "هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها حفل زفاف عربي. وهناك الكثير من الناس والمشهد مثير للإعجاب للغاية. أشعر بالفخر الشديد لدعوتي. الجميع دافئ وودود ومضياف للغاية.. لن يرفضوك كأجنبي. وهذا مشابه جدًّا للصين. هناك مثل صيني قديم يقول (إنه لمن دواعي سروري أن يكون لديك أصدقاء من بعيد). كما يرحب الشعب الصيني بالضيوف من بعيد. وفي حفل الزفاف الصيني سيخبر المضيف الأقارب والأصدقاء مسبقًا بوقت ومكان حفل الزفاف. في يوم الزفاف سيقوم الأقارب والأصدقاء بإعطاء المضيف مظروفًا أحمر به بعض المال. ليس كثيرًا. إنها هدية للتعبير عن التمنيات الطيبة. سيتناول الجميع الطعام في الوقت المحدد عند الساعة الـ12 ظهرًا".