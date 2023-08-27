للعام التدريبي المقبل.. "التدريب التقني" تستعد للتحول لنظام فصلين تدريبيين

من جهته أوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، أن هذا التحول جاء تطبيقًا لتوجهات الدولة حفظها الله، التي تحرص على تحقيق تطبيق أعلى المعايير في مجال التدريب من خلال إتاحة صلاحية اختيار نظام التدريب المناسب للمؤسسة؛ مؤكدًا أن المؤسسة بدأت مبكرًا في تشكيل اللجان وعقد الاجتماعات للبدء في تطبيق التحول مع مطلع العام المقبل؛ حيث تم تطوير اللوائح والأدلة وبناء الأطر بجميع التخصصات، وتطوير المعايير المهنية، وعكس ذلك على الخطط التدريبية، كما أن هناك تطويرًا للأنظمة الإلكترونية التي تسهّل عملية تطبيق التحول كبوابة التسجيل ونظام التسجيل (رايات).