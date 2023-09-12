"الأرصاد": أمطارٌ رعدية وجريانُ السيول وزخاتٌ من البَرَد ورياحٌ نشطة مثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من سواحل المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجاً مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.