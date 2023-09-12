"الأرصاد": أمطارٌ رعدية وجريانُ السيول وزخاتٌ من البَرَد ورياحٌ نشطة مثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجاً مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.