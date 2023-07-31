توقيع اتفاقية بين ثلاث جهات لتطوير الاستثمارات في 12 متنزهًا

ويأتي توقيع الاتفاقية، امتدادًا لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية السياحي، بتاريخ 13/ 11/ 1442هـ، التي حددت بشكل عام أوجه التعاون في تعزيز الشراكة وتعظيم الفائدة بين القطاعات الحكومية، بما يعود بالنفع على الوطن، من خلال دعم وجذب الاستثمارات الخاصة والعامة في القطاع السياحي؛ تحقيقًا للاستراتيجيات والخطط ذات العلاقة، والتي تسهم في تحقيق أهداف الرؤية.