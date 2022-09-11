33 مليون ريال لـ 49 مزارعاً.. صرف مستحقات الدفعة 13 لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة الثالثة عشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثامنة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (33,789,881) ريالاً، لصافي كمية متسلمة (19,266) وذلك لعدد (49) مزارعاً، يُذكر أن الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (517,478) طناً لعدد (1743) مزارعاً.
ولقرب إقفال موسم التسلم لهذا العام، تدعو المؤسسة المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.