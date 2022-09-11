33 مليون ريال لـ 49 مزارعاً.. صرف مستحقات الدفعة 13 لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة الثالثة عشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثامنة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.