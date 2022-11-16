24 توصية ومبادرة في ختام الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي

وأفاد "الراجحي" بأن التوصيات والمبادرات التي خرجت بها الدورة العاشرة في دراسة الـتحـول للاستثمارات الـجديـدة والاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة تتمثل في تبنى اختيار 10 قطاعات رئيسة (Top Ten Sectors) الأكثر تأهيلًا للتحول للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، وتبني التقنيات المؤثرة التسعة (Game changers) لتسريع تحول القطاعات المختارة ذات الأولوية، والزيادة السريعة في مهارات رأس المال البشري الوطني، وتعزيز نظام البحث والتطوير والمنظومة القائمة على الابتكار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين 6 ممكنات رئيسية (Enablers) لتسريع التحول لاقتصاد رقمي قائم على المعرفة.