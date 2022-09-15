بالتعاون مع إدارة التعليم.. "تطوير شقراء" تتكفل بطباعة وتوزيع "مذكرة الواجبات اليومية"

وتأتي المبادرة من قِبَل الجمعية -ممثلة في لجنة البرامج والمبادرات- لتؤكد خدمتها للأهالي وقاطني المحافظة، وبذل رئيس لجنة البرامج والمبادرات يوسف بن محمد الشايع جهودًا كبيرة في الإعداد والإشراف مع عدد من المتعاونين من أعضاء اللجنة والمشرفين والإداريين والطلاب؛ حيث شارك الجميع في عمليات الفرز والتغليف والتوزيع.