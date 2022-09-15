بالتعاون مع إدارة التعليم.. "تطوير شقراء" تتكفل بطباعة وتوزيع "مذكرة الواجبات اليومية"

قامت جمعية التنمية والتطوير بشقراء -بالتعاون مع إدارة التعليم بالمحافظة- بطباعة أكثر من ٦٠٠٠ سجل من سجلات مذكرة الواجبات اليومية وتوزيعها على جميع طلاب المدارس الابتدائية بنين وبنات التابعة لإدارة التعليم، ضمن مبادراتها المجتمعية.
وتهدف المبادرة إلى خدمة الطلاب والطالبات في المحافظة للعام الثاني على التوالي؛ إذ تم في العام الماضي توزيع ٦٠٠٠ سجل استفاد منها الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وكان لها الأثر الأكبر في نفوس الجميع.
وتأتي المبادرة من قِبَل الجمعية -ممثلة في لجنة البرامج والمبادرات- لتؤكد خدمتها للأهالي وقاطني المحافظة، وبذل رئيس لجنة البرامج والمبادرات يوسف بن محمد الشايع جهودًا كبيرة في الإعداد والإشراف مع عدد من المتعاونين من أعضاء اللجنة والمشرفين والإداريين والطلاب؛ حيث شارك الجميع في عمليات الفرز والتغليف والتوزيع.