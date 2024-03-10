"السيف" ينوّه بدعم الحكومة الرشيدة لتمويل مشاريع ذوي الإعاقة بمبلغ 50 ألف ريال

وأشار إلى أن هذه المبادرة الكريمة تضاف إلى سلسلة من برامج الدعم الذي تقدمه الدولة لذوي الإعاقة ومراعاة احتياجاتهم المادية والمعنوية وأهاليهم، وتسعى لتوفير العيش الرغيد لهم بتلبية رغباتهم، فيما خصصت الدولةُ العديدَ من خدمات الرعاية المتنوعة التي تلامس احتياجاتهم، وليس بمستغرب على حكومتنا الرشيدة التي قدمت حزمة من المبادرات التنموية وتوفير الممكنات لذوي الإعاقة ودعم برامج التوظيف والمشاريع الريادية لتحقيق الاستدامة المالية لهم واستقلالهم واكتفائهم ذاتيًّا، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.