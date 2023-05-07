حائل.. "هواة اللاسلكي" تنهي تجهيزاتها لتدشين أكبر تلسكوب في الشرق الأوسط

أنهت الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي، تجهيزاتها لتدشين أكبر تلسكوب راديوي في الشرق الأوسط بمدينة حائل بقطر 20 متراً، حيث تم إنجاز كافة الأعمال الإنشائية وجاري معايرته واختباره قبل ربطه بمنظومة التلسكوبات الراديوية التي أنشأتها الجمعية في الجامعات.
كما تم إنشاء هذا المشروع الوطني في موقع المرصد الفلكي في "متنزه مشار" بحائل الذي يعود تاريخه إنشائه لأكثر من ٣٠٠٠ عام حسب ما نشر عنه، ويعد أول حضارة في السعودية والجزيرة العربية، ومرجعية لكافة الجامعات السعودية والباحثين في مجال الفلك.
وبين رئيس الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي، الأمير بدر بن فهد بن فيصل أن هذا المشروع النوعي على مستوى الشرق الأوسط يأتي بتعاون مع الشريك الاستراتيجي للجمعية أمانة منطقة حائل، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبتوجيهات من أمير منطقة حائل ونائبه، وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأضاف أن التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحقيق التحول الرقمي الفعال الذي يهدف إلى بناء مجتمع رقمي، وإنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة بما يسهم في تحسين تطوير الصناعة، وتحسين التنافسية والتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي، وتوليد الوظائف، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، وخلق وطن رقمي من خلال استقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية في مجالات التقنية والابتكار.