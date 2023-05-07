حائل.. "هواة اللاسلكي" تنهي تجهيزاتها لتدشين أكبر تلسكوب في الشرق الأوسط

كما تم إنشاء هذا المشروع الوطني في موقع المرصد الفلكي في "متنزه مشار" بحائل الذي يعود تاريخه إنشائه لأكثر من ٣٠٠٠ عام حسب ما نشر عنه، ويعد أول حضارة في السعودية والجزيرة العربية، ومرجعية لكافة الجامعات السعودية والباحثين في مجال الفلك.