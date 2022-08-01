"العبيكان" عن "ذا لاين": مشروع عملاق وفرص كبيرة لنمو اقتصاد المملكة

وأوضح العبيكان أن الشركة لديها القدرة والجاهزية للمساهمة الفعالة في توفير جزء من متطلبات المشاريع العملاقة في مدينة نيوم، مدعومة بخبرتها الكبيرة في مجال صناعة الزجاج؛ وذلك من خلال مجمعها الصناعي الموجود في مدينة ينبع الصناعية أو من خلال شركاتها التابعة؛ كشركة العبيكان إي جي سي، وهي شركة قائمة كذلك بمدينة ينبع الصناعية بالشراكة مع شركة أساهي اليابانية (عملاق صناعة الزجاج العالمي)، وهذه الشركة متخصصة في إنتاج الزجاج المطليّ بكافة أنواعه ووفقًا لأعلى وأدق المواصفات العالمية، كما أنها متخصصة في توريد احتياجات هذه النوعية من المشاريع.