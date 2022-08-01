"العبيكان" عن "ذا لاين": مشروع عملاق وفرص كبيرة لنمو اقتصاد المملكة

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج المهندس/ عبدالله العبيكان، بما تم الإفصاح عنه من تصاميم مشروع (ذا لاين) في قلب نيوم -أحد مرتكزات مشروع رؤية 2030- وما يوفره هذا المشروع العملاق وغير المسبوق من فرص كبيرة لاقتصاد المملكة بشكل عام وللقطاع الذي تعمل فيه شركة العبيكان للزجاج؛ خاصة أن منتج الزجاج سيكون مكونًا أساسيًّا في تصاميم المشروع.
وأوضح العبيكان أن الشركة لديها القدرة والجاهزية للمساهمة الفعالة في توفير جزء من متطلبات المشاريع العملاقة في مدينة نيوم، مدعومة بخبرتها الكبيرة في مجال صناعة الزجاج؛ وذلك من خلال مجمعها الصناعي الموجود في مدينة ينبع الصناعية أو من خلال شركاتها التابعة؛ كشركة العبيكان إي جي سي، وهي شركة قائمة كذلك بمدينة ينبع الصناعية بالشراكة مع شركة أساهي اليابانية (عملاق صناعة الزجاج العالمي)، وهذه الشركة متخصصة في إنتاج الزجاج المطليّ بكافة أنواعه ووفقًا لأعلى وأدق المواصفات العالمية، كما أنها متخصصة في توريد احتياجات هذه النوعية من المشاريع.
هذا فضلًا عن أن لدى الشركة خططًا لزيادة طاقتها الإنتاجية في جميع خطوط إنتاجها الحالية، لتواكب تزايد الطلب المتوقع في المملكة والمنطقة مدعومًا بقوة مركزها المالي وتدفقاتها النقدية، وكذلك تخطط الشركة للدخول في مجالات أخرى في قطاع الزجاج كتصنيع الزجاج المستخدم في صناعة الخلايا الشمسية، لتوليد الطاقة النظيفة المتجددة لتواكب أهداف ورؤية المملكة ٢٠٣٠ في التحول للطاقة المتجددة كأحد المصادر البديلة لتوليد الطاقة، وكذلك تخطط الشركة لتكون عبارة عن مجمع صناعي يشمل إضافة صناعات زجاجية أخرى في مجالات مختلفة لدعم المشاريع وللاستفادة من جميع الفرص التي تتيحها رؤية المملكة الخلاقة.
واختتم العبيكان بشكر القيادة الرشيدة على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة الحقيقية والفعالة في تحقيق رؤية 2030، التي تصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطنين.