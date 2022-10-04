الهلال الأحمر بمكة يتلقى 34736 بلاغًا إسعافيًّا خلال سبتمبر

وقال مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون: الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية الذي يدعم ٩ لغات، وبه خاصية نداء استغاثة، وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط، كما يعمل في المنطقة ٩٨ مركزًا إسعافيًّا.