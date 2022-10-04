الهلال الأحمر بمكة يتلقى 34736 بلاغًا إسعافيًّا خلال سبتمبر

تَلَقّت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، 34736 بلاغًا خلال شهر سبتمبر المنصرم، تجاوبت معها الفِرَق الإسعافية بكفاءة ومهنية.
وسجلت بلاغات الحالات المرضية أعلى نسبة بلاغات 27669؛ بينما سجلت الحوادث المرورية 7067 بلاغًا إسعافيًّا؛ فيما تم نقل 12216 حالة إلى مستشفيات المنطقة، إضافة إلى تقديم الخدمة الإسعافية للحالات الباقية في مواقعها.
وقال مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون: الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية الذي يدعم ٩ لغات، وبه خاصية نداء استغاثة، وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط، كما يعمل في المنطقة ٩٨ مركزًا إسعافيًّا.